„Begehungen“: Mehr als 55.000 strömten zum Ex-Heizkraftwerk

Die 22. Auflage des Kunstfestivals „Begehungen“ ist am Sonntag in Chemnitz mit einem Rekord zu Ende gegangen. Die meisten Besucher waren zum ersten Mal im ehemaligen Heizkraftwerk – für andere war es eine Rückkehr an ihren früheren Arbeitsplatz.

„Es ist irre, wie viele Leute täglich kamen", bilanzierte Veranstalter Lars Neuenfeld am letzten Tag der diesjährigen Begehungen im ehemaligen Heizkraftwerk Chemnitz-Nord. Insgesamt 56.000 Besucher kamen in drei Wochen, um die Kunstausstellung zu sehen. „Ein unablässiger Strom." Und doch sei die Stimmung so entspannt: „Irgendwie so...