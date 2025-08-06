Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Industriemuseum zieht auch die Ausstellung „Fit, eine sächsische Erfolgsgeschichte“ viele Besucher an.
Im Industriemuseum zieht auch die Ausstellung „Fit, eine sächsische Erfolgsgeschichte“ viele Besucher an. Bild: Jan Haertel
Im Industriemuseum zieht auch die Ausstellung „Fit, eine sächsische Erfolgsgeschichte“ viele Besucher an.
Im Industriemuseum zieht auch die Ausstellung „Fit, eine sächsische Erfolgsgeschichte“ viele Besucher an. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Besucher-Boom: Chemnitzer Museen spüren „knallharten“ Kulturhauptstadt-Effekt
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zu 100 Prozent mehr Gäste verzeichnen die Museen. Zum Teil ist das deutlich mehr, als die Macher zu hoffen gewagt hatten.

Jürgen Kabus muss lange in seiner Computer-Tabelle suchen, bis er den Tag findet, an dem das Sächsische Industriemuseum, das er leitet, zuletzt nur eine zweistellige Zahl an Besuchern hatte. Es war der 14. Februar 2025. Seitdem besuchten an jedem Öffnungstag mindestens 100 Menschen das Museum an der Zwickauer Straße. An manchen Tagen ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
4 min.
„European Realities“-Ausstellung im Gunzenhauser: Letzte Chance für Besucher in der Kulturhauptstadt
Die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz ist noch bis 10. August zu sehen.
Das Chemnitzer Museum verbucht einen Rekord, und selbst der teure Ausstellungskatalog wurde „uns aus den Händen gerissen“, sagt die Museumschefin. In der letzten Woche ist die Schau nun zu veränderten Öffnungszeiten zu sehen. Und was kommt danach?
Katharina Leuoth
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:09 Uhr
3 min.
Allofs zu Weissman-Debatte: Antisemitismus-Vorwurf "absurd"
Wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf: Shon Weissman aus Israel.
Fortuna Düsseldorf entscheidet sich dagegen, einen israelischen Fußballer zu verpflichten. Zuvor hatte es Fan-Proteste wegen Äußerungen des Stürmers im Internet gegeben. Nun spricht Allofs.
05.08.2025
2 min.
Kurz vor Ende der Ausstellung: Schlangen vorm Chemnitzer Museum Gunzenhauser und längere Öffnungszeiten
Vor der Ausstellung „European Realities" stehen die Besucher Schlange.
Nach der Verlängerung kommt im neuen Jahr allerdings ein weiterer Schließtag für alle Einrichtungen der Kunstsammlungen hinzu.
Jana Peters
Mehr Artikel