Wie man sich bettet, so liegt man: „o.T.“ von Andreas Johnen in der Ausstellung "Sicht-Beton" des Kulturhauptstadt-Festivals "Fritz51"
Wie man sich bettet, so liegt man: „o.T.“ von Andreas Johnen in der Ausstellung "Sicht-Beton" des Kulturhauptstadt-Festivals "Fritz51" Bild: Tim Hofmann
Wie man sich bettet, so liegt man: „o.T.“ von Andreas Johnen in der Ausstellung "Sicht-Beton" des Kulturhauptstadt-Festivals "Fritz51"
Wie man sich bettet, so liegt man: „o.T.“ von Andreas Johnen in der Ausstellung "Sicht-Beton" des Kulturhauptstadt-Festivals "Fritz51" Bild: Tim Hofmann
Kultur
Beton-Festival der Kulturhauptstadt Chemnitz bürstet kaputtes Image gegen den Strich
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausstellung „Sicht-Beton“ und drei „Beton-Pop“-Shows schütteln die Grundsätzes des Plattenbaus neu zusammen

Die Rezeptur von Beton ist mit ihren wenigen Zutaten so simpel wie die von Bier oder Brot: Es sind nur Sand, Wasser und Zement handwerklich geschickt zu vermengen, und schon öffnen sich unendliche Baumöglichkeitswelten. Dennoch könnte das Material kaum weiter vom hohen Ansehen besagter Urprodukte entfernt sein. Oder fällt Ihnen irgendeine...
