Betonblühen zwischen Betonbauten: Chemnitz bekommt im Oktober noch neues Festival

Graffiti-Workshop, Speed-Networking und DJ-Sets: Junge Chemnitzer organisieren ihr eigenes Festival. Wie Besucher schon vorab Festivalluft schnuppern können.

In jeder Ecke des Transit ist etwas los: An einem Mittwochabend im Mai haben sich unter dem Vordach angehende DJs zum Workshop versammelt, in der Gartenlaube versteckt sich eine Handvoll Jugendlicher beim Teetrinken vor dem Regen. Drinnen ist ein französisches Patisserie-Buffet mit Macarons und Brownies aufgebaut. Gegenüber wird es einen queeren...