Bilanz Kulturhauptstadt: Chemnitzer OB Sven Schulze will Schadenersatz für Drohnen-Panne

Chemnitz
Das Kulturhauptstadtjahr ist am 30. November so sonnig und bunt zu Ende gegangen, wie es am 18. Januar 2025 begonnen hatte. Doch eine Frage ist noch immer offen.
Das Kulturhauptstadt-Spektakel ist vorbei. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Es gibt noch Fragen zur ausgefallenen Drohnenshow am 18. Januar. Sie fiel aus Sicherheitsgründen damals kurzfristig aus, was die Organisatoren überraschte.
