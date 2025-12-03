Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Private Drohnen hatten am Eröffnungstag der Kulturhauptstadt Chemnitz einen Überraschungsprogrammpunkt am Abend vereitelt.
Private Drohnen hatten am Eröffnungstag der Kulturhauptstadt Chemnitz einen Überraschungsprogrammpunkt am Abend vereitelt. Bild: dpa
Chemnitz
Bilanz Kulturhauptstadt: Chemnitzer OB Sven Schulze will Schadenersatz für Drohnen-Panne
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kulturhauptstadtjahr ist am 30. November so sonnig und bunt zu Ende gegangen, wie es am 18. Januar 2025 begonnen hatte. Doch eine Frage ist noch immer offen.

Das Kulturhauptstadt-Spektakel ist vorbei. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Es gibt noch Fragen zur ausgefallenen Drohnenshow am 18. Januar. Sie fiel aus Sicherheitsgründen damals kurzfristig aus, was die Organisatoren überraschte.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:55 Uhr
1 min.
50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt
Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Chemnitz.
Zwei junge Männer fragten nach Zigaretten. Dann schlugen und traten sie den 50-Jährigen. Was noch geschehen ist.
Lutz Kirchner
15:54 Uhr
1 min.
Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05.
Der FSV Mainz 05 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga drei Tage nach dem 0:4 beim SC Freiburg mit....
28.11.2025
8 min.
„Der Blick von außen hat uns gutgetan“: Oberbürgermeister Sven Schulze und seine „Chemnitz 2025“-Bilanz
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente.
Eine sichtbare Stadt, weniger Nörgler, eine neue Arbeitskultur im Rathaus und ein ganz persönliches Kuha-Bild: Sven Schulze ist mit dem Kulturhauptstadtjahr zufrieden und hofft auf Geld, um das Geschaffene für Chemnitz in die Zukunft zu retten. Ein Interview auch über künftige Titel.
Susanne Kiwitter
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
29.11.2025
11 min.
Kulturhauptstadt-Finale in Bildern: Ein Rave zum Schluss
 62 Bilder
Schlussakt der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 auf der Bühne an der Brückenstraße.
Am 18. Januar 2025 startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am Samstag geht es dort auch wieder zu Ende. Die letzten Eindrücke des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz.
von unserer Redaktion
Mehr Artikel