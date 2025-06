Blitzer-Bilanz zum Chemnitzer Hutfestival: So viele waren schneller als erlaubt

Die zusätzlichen Tempo-30-Schilder an der Theaterstraße zeigten laut Ordnungsamt kaum Wirkung.

Das Chemnitzer Hutfestival mit seiner Rekordbesucherzahl von mehr als 100.000 Besuchern am vergangenen Wochenende dürfte einigen Autofahrern in unguter Erinnerung bleiben. Mehrere Hundert von ihnen waren am Rande des Festgeländes zu schnell unterwegs und wurden geblitzt. Weil deutlich mehr Fußgänger als sonst in der Stadt unterwegs waren,...