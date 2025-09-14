Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Podiumsdiskussion zur „Heym-Reise“ im Chemnitzer Tietz mit Prof. Daniela Nelva (Universität Turin), Alexander Beard (Masterstudent der University of Cambridge), Tobias Frank (Technische Universität Chemnitz), Bodo Ramelow (Vizepräsident des Deutschen Bundestags) und Michael Müller (Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft)
Podiumsdiskussion zur „Heym-Reise“ im Chemnitzer Tietz mit Prof. Daniela Nelva (Universität Turin), Alexander Beard (Masterstudent der University of Cambridge), Tobias Frank (Technische Universität Chemnitz), Bodo Ramelow (Vizepräsident des Deutschen Bundestags) und Michael Müller (Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft)
Kultur
Bodo Ramelow im Kulturhauptstadt-Gespräch: „Stefan Heym muss zu Tiktok!“
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Mit einem „Heym-Reise“-Programm wurde am Wochenende der berühmteste Chemnitzer Autor gebührend gefeiert.

Diesen Eimer Wasser muss man wohl immer mal wieder in die Chemnitz schütten: Stefan Heym zu lesen, lohnt. Immer noch. Mehr noch: Es ist erst Vergnügen, dann Anregung und danach immer wieder die Verblüffung darüber, wie weitsichtig dieser einmalige Schriftsteller doch war. Und das nicht nur als Literat.
