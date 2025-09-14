Bodo Ramelow im Kulturhauptstadt-Gespräch: „Stefan Heym muss zu Tiktok!“

Kultur
Mit einem „Heym-Reise“-Programm wurde am Wochenende der berühmteste Chemnitzer Autor gebührend gefeiert.
Diesen Eimer Wasser muss man wohl immer mal wieder in die Chemnitz schütten: Stefan Heym zu lesen, lohnt. Immer noch. Mehr noch: Es ist erst Vergnügen, dann Anregung und danach immer wieder die Verblüffung darüber, wie weitsichtig dieser einmalige Schriftsteller doch war. Und das nicht nur als Literat.
