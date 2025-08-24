„Bring Da Truckaz“ in Chemnitz: Festival zeigt internationales Flair des Skateboardings

Im Konkordiapark Chemnitz wurde beim Festival „Bring Da Truckaz“ drei Tage lang geskatet, gefeiert und angefeuert. Neu war diesmal die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Wo sonst Hobbyskater ihre Runden drehen, verwandelte sich der Chemnitzer Konkordiapark am Wochenende in eine Bühne für Profis, Talente und Skate-Fans. „Bring Da Truckaz“ ging in seine 14. Runde – diesmal mit einer neuen Aufwertung: als Regionalmeisterschaft, bei der sich die Besten für die Deutsche Meisterschaft qualifizierten und damit...