Bryan Adams und Sido auf der Küchwaldwiese: Alles Wichtige zur Konzert-Anreise

Bevor Bryan Adams am Mittwoch und Sido am Sonntag die Chemnitzer Küchwaldwiese rocken, müssen die zigtausend Fans erstmal hinkommen. Was Sie über Anreise, Parken und Shuttles wissen sollten.

Zum ersten Mal wird die Küchwaldwiese Chemnitz zur XXL-Konzertbühne – und das gleich für bis zu 20.000 Besucher. Wie die C3 Chemnitzer Veranstaltungszentren zusammen mit Verkehrsbetrieben die Anreise von so vielen Menschen stemmen wollen?