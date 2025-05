Chemnitzer Volunteers zeigen Volunteers aus dem dänischen Aarhus, Kulturhauptstadt 2017, ihre Stadt. Zum Hutfestival sind alle bunt geschmückt. Hier beim Stadtrundgang an der Hartmannfabrik. Bild: Andreas Seidel

Chemnitz 30.05.2025

Bunte Hüte und gute Laune: Was machen all die Dänen in Chemnitz?

Typisch dänisch: Dannebrog, die rot-weiße Flagge und Hygge, der Ausdruck für Gemütlichkeit. Diese Symbole und dänisches Flair prägen zurzeit das Stadtbild von Chemnitz. Zum Hutfestival sind 50 Gäste der dänischen Stadt Aarhus gekommen. Mit ihren bunten Hüten und orangefarbenen Jacken fallen sie auf. Sie gehören einem Freiwilligenprogramm...

