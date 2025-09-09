Chemnitz 2025: Wenn die Kultur über Europa bis nach Armenien reicht

Zorik Davidyan gehört zum Vorstand des Chemnitzer Künstlerbundes. Es eröffnet eine Ausstellung, die einen Blick in eine andere Kultur geben und direkten Austausch mit den Künstlern schaffen will.

Seit 1989 lebt und arbeitet der armenische Maler und Druckgrafiker Zorik Davidyan in Chemnitz. Er unterrichtet Kunst, ist Mitglied des hiesigen Künstlerbundes und unterhält ein Atelier auf dem Kaßberg. Im Kulturhauptstadtjahr initiiert er nun eine besondere Ausstellung: Davidyan hat sechs Künstler armenischer Abstammung aus ganz Deutschland... Seit 1989 lebt und arbeitet der armenische Maler und Druckgrafiker Zorik Davidyan in Chemnitz. Er unterrichtet Kunst, ist Mitglied des hiesigen Künstlerbundes und unterhält ein Atelier auf dem Kaßberg. Im Kulturhauptstadtjahr initiiert er nun eine besondere Ausstellung: Davidyan hat sechs Künstler armenischer Abstammung aus ganz Deutschland...