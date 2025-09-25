Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Goldhase ist verschwunden.
Ein Goldhase ist verschwunden. Bild: Kirsten Erlebach
Ein Goldhase ist verschwunden.
Ein Goldhase ist verschwunden. Bild: Kirsten Erlebach
Meinung
Chemnitz
Chemnitz als Kulturhauptstadt: Willkommen in Crimenitz
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Blätter fallen, Hasen werden gestohlen, Kunst wird beschlagnahmt und die Kuha geht dem Ende zu - in dieser fetzt-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Verlust.

Chemnitz.

Wir wissen erst, was wir hatten, wenn wir es verloren haben - wir fangen diesen Newsletter aus gegebenen Anlass mit einem Kalenderspruch an. Wie öde kann eine Verkehrsinsel sein, wenn von ihr ein goldener Hase auf pinkem Podest geklaut wurde! Wir haben ihn ja schon fast nicht mehr wahrgenommen, den Chemnitzer Straßenhasen, so vertraut war er uns seit Ostern geworden. Mit seinem unbekümmerten und freundlichen Wesen war sein Anblick unbewusst das eine oder andere mal bestimmt auch blutdrucksenkend für hysterische Autofahrer/innen. Aber nun ist er weg, der Hase, und er fehlt! Unsere Theorie zum Diebstahl findet ihr in diesem Newsletter.

Und dazu schöne, bunte, laute Veranstaltungstipps - vom Betonfestival bis zum Brückenrave. Und was lehrt uns unser Goldstraßenhase: Nehmt alles mit, solange ihr könnt - also nicht wörtlich im Sinne von Hasen klauen. Aber im Sinne von: Runter vom herbstkuscheligen Sofa, seht hin, was es gibt, nutzt die Angebote - das Ende der Kuha zieht am Horizont auf und hinterher jammern wieder alle beim Blick ins Programmbuch, was sie verpasst haben. Carpe diem, nutze den Tag! Noch so ein Kalenderspruch. Aber manchmal sind die gar nicht so doof.

Dieser Text ist eine Kostprobe aus dem aktuellen „fetzt.“-Newsletter.

Den ganzen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst.
Den ganzen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst. Bild: Bild: FP
Den ganzen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst.
Den ganzen Newsletter bekommst du zugeschickt, wenn du ihn abonnierst. Bild: Bild: FP
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
„Last Soul Ultra“: Ello ist raus, Kim Gottwald gewinnt den krassesten Ultramarathon Deutschlands
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Nach fast drei Tagen Dauerlauf und mehr als 67 Stunden ohne echten Schlaf ist das wohl härteste Rennen Deutschlands entschieden. Runde um Runde kämpften die Teilnehmenden gegen Regen und Müdigkeit. Am Ende kam nur einer noch rechtzeitig ins Ziel.
Erik Kiwitter
15:04 Uhr
3 min.
Wenn Krankheit und Tod ins Familienleben kommen: Hospiz-Tag in Mühltroff stellt Hilfsangebote vor
Wer keine engmaschige medizinische Betreuung, aber dennoch eine spezialisierte Pflege braucht, kann ein Hospiz in Erwägung ziehen.
Die Initiatoren vom Ambulanten Hospizdienst des Malteser Hilfsdienstes in Plauen wollen am Samstag aus dem Hospiztag einen Tag fürs Leben machen. Und zwar im Schloss Mühltroff.
Simone Zeh
15:00 Uhr
2 min.
Herbstferien im Schloss Blankenhain: Interaktive Erlebnisse für die ganze Familie
In der Dorfschule erfahren Ferienkinder, wie der Schulalltag vor mehr als 100 Jahren aussah.
Wie lebten Dorflehrer, Müller und Bauern vor 100 Jahren? Museum organisiert Sonderführungen und Aktionstag.
Annegret Riedel
Von Kirsten Erlebach
2 min.
19.09.2025
2 min.
Ist denn schon Weihnachten in der Kulturhauptstadt?
Meinung
Redakteur
Geht los: die Oper Rummelplatz
Geschenktes, Geschenkideen und Verschenktes: Der fetzt-Newsletter schwankt in dieser Woche zwischen Sommer und Weihnachten.
Kirsten Erlebach
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender zu beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
Von Kirsten Erlebach
2 min.
03.10.2025
2 min.
About last night: Was nachts in der Kulturhauptstadt Chemnitz passiert
Meinung
Redakteur
Im Vorfeld des Betonblühen-Festivals gab es einen DJ-Workshop - perfekt für Chemnitzer Nächte.
Von Chemnitz nach Osaka, von Matcha bis Menschenmassen - der aktuelle Blick auf Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas im fetzt-Newsletter.
Kirsten Erlebach
Mehr Artikel