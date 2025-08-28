Chemnitz bereitet sich auf große Kirchen-Party vor

Chemnitz
Chorfestival, Konzerte, Debatte: Das Kulturkirchenfest verspricht Fülle und Tiefgang und ist der religiöse Höhepunkt für 2025.
1500 Sängerinnen und Sänger, mehr als 50 Programmpunkte an 18 Veranstaltungsorten: Das Kulturkirchenfest soll der Höhepunkt der Chemnitzer Kulturkirche 2025 werden. Es wurde eigens für das Kulturhauptstadtjahr aufgesetzt und wird von Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch repräsentiert. Entsprechend vielfältig ist das Programm am Samstag und...
