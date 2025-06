Chemnitz: Betreut meckern über die Kulturhauptstadt

An drei Tagen lädt eine Theaterpädagogin zum Meckern ein, an einem Tag sogar mit Mikrofon. Die Ergebnisse sollen an die Kuha übergeben werden.

In Chemnitz schreibt sich alles Wichtige mit C. Das behauptet Gabi Reinhardt und nennt ihre Veranstaltungsreihe Unfuc. Dabei soll kritisch auf die Kulturhauptstadt geschaut werden. „Mit Spaß und Ironie", sagt die freie Theaterpädagogin und Performerin. Auch an der Kuha beteiligte Künstler dürfen sich dabei selbst kritisieren.