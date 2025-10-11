Chemnitz: Das geht auf keine Kuha!

Anglizismen, Fachbegriffen, Worthülsen: Jetzt, wo Chemnitz 2025 bald zu Ende ist, sollte auch der letzte Kulturhauptstädter verstanden haben, wie das Ungesehene über lila Pfade zur Legacy schippert. Eine Glosse für Fortgeschrittene.

Betrachtet man vorurteilsfrei beispielgebende Interventionsflächen wie die herausragenden Objekte Stadtwirtschaft, Festplatz Euba oder Helgoland, wobei diese nur partiell als Orte des Aufbruchs gelten, dennoch mit der Stadt am Fluss implizit mehr oder weniger verknüpft sind, so wird unübersehbar, dass ein Flaggschiff in keine Garage passt, der... Betrachtet man vorurteilsfrei beispielgebende Interventionsflächen wie die herausragenden Objekte Stadtwirtschaft, Festplatz Euba oder Helgoland, wobei diese nur partiell als Orte des Aufbruchs gelten, dennoch mit der Stadt am Fluss implizit mehr oder weniger verknüpft sind, so wird unübersehbar, dass ein Flaggschiff in keine Garage passt, der...