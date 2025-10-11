Chemnitz: Ein Bombenopfer kehrt nach 81 Jahren in sein Notquartier zurück

Nicht zum ersten Mal besucht der Darmstädter Peter Schmidt Chemnitz. Dieses Mal ist die Kulturhauptstadt der Anlass. Mit der Region verbinden ihn traumatische Erlebnisse der Kindheit.

Im Abstand kaum eines halben Jahres musste der damals sechsjährige Peter Schmidt zwei Mal erleben, wie eine Großstadt im Bombenhagel untergeht. In der Nacht vom 11. zum 12. September 1944 wurde Darmstadt bombardiert. Ungefähr 11.000 Menschen starben, zehntausende wurden obdachlos. Darunter die Familie Schmidt. Die Behörden stellten den...