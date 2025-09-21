Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Goldhase an der Bahnhofstrasse ist verschwunden. Bild: Kirsten Erlebach
Der Goldhase an der Bahnhofstrasse ist verschwunden. Bild: Kirsten Erlebach
Chemnitz
Chemnitz: Ein Goldhase ist verschwunden
Redakteur
Von Jens Kassner
Sie sind ein Bestandteil der Kunstaktion „Into the Dawn“ - die goldenen Hasen von Silvio Zesch. Einer weiterer ist verschwunden.

Passend zum Osterfest hatte der Dresdener Künstlers Silvio Zesch drei goldene Hasen in der Stadt aufgestellt, einen nahe des Theaterplatzes, einen im Stadthallenpark, der bereits beschädigt und abmontiert wurde, und den dritten mitten auf der Bahnhofstraße nahe der Zentralhaltestelle. Sie sind ein Teil des Kulturhauptstadtprojektes „Into the...
