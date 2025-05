Chemnitz, eine Täterstadt? Mit dem NSU-Dokumentationszentrum will sich die Stadt ihrer unbequemen Vergangenheit stellen

In Chemnitz eröffnet an diesem Wochenende das NSU-Dokumentationszentrum. Es will den Fokus auf die Mordopfer des NSU legen. Aber es wirft gleichzeitig eine andere Frage auf: Ist Chemnitz die Täterstadt?

Im ehemaligen „Jysk“ in der Chemnitzer Innenstadt – da, wo einst Kleiderhaken und Kissenbezüge verkauft wurden – stehen jetzt Regale mit Akten. Die Ordner sind Attrappen, ihre Rücken so beklebt, dass sie Wörter bilden: „Verloren“, steht da, „Secret“, „Locked“. In anderen Fächern befinden sich Digitalanzeigen, über die... Im ehemaligen „Jysk“ in der Chemnitzer Innenstadt – da, wo einst Kleiderhaken und Kissenbezüge verkauft wurden – stehen jetzt Regale mit Akten. Die Ordner sind Attrappen, ihre Rücken so beklebt, dass sie Wörter bilden: „Verloren“, steht da, „Secret“, „Locked“. In anderen Fächern befinden sich Digitalanzeigen, über die...