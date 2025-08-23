Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tanja Klebsch und Heinrich Rau aus Berlin machten ein Erinnerungsfoto von der Dachterrasse des Archäologiemuseums.
Tanja Klebsch und Heinrich Rau aus Berlin machten ein Erinnerungsfoto von der Dachterrasse des Archäologiemuseums. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz feiert erstes Dachfestival, doch auf die meisten Dächer darf man nicht
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von oben sieht Chemnitz ganz anders aus – und genau das konnten Besucher am Wochenende beim ersten Dachfestival „Bunte Dächer“ erleben. Manche Erwartungen wurden enttäuscht, doch das Ziel des Festivals scheint trotzdem erreicht.

Yoga-Stunden mit tollem guten Ausblick gibt es nicht jeden Tag. Am Marathonturm trafen sich am Samstagmorgen 20 Chemnitzer dafür und trotzten dem Nieselregen. „Beim Yoga öffnet man sich für seine innere Weite. Da ist es etwas Besonderes, wenn man gleichzeitig in die Ferne schauen kann“, findet Yoga-Lehrerin Lena Rothe.
