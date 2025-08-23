Chemnitz feiert erstes Dachfestival, doch auf die meisten Dächer darf man nicht

Von oben sieht Chemnitz ganz anders aus – und genau das konnten Besucher am Wochenende beim ersten Dachfestival „Bunte Dächer“ erleben. Manche Erwartungen wurden enttäuscht, doch das Ziel des Festivals scheint trotzdem erreicht.

Yoga-Stunden mit tollem guten Ausblick gibt es nicht jeden Tag. Am Marathonturm trafen sich am Samstagmorgen 20 Chemnitzer dafür und trotzten dem Nieselregen. „Beim Yoga öffnet man sich für seine innere Weite. Da ist es etwas Besonderes, wenn man gleichzeitig in die Ferne schauen kann", findet Yoga-Lehrerin Lena Rothe.