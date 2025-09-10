Chemnitz feiert Wochenende rund um Stefan Heym: Für Augen, Geist und Geschmack

Chemnitz
Bekannte Gesichter aus der Stadtgesellschaft lesen an verschiedenen Orten aus Heyms Werk, sein Lieblingsessen wird aufgetischt und ein berühmter Schauspieler singt vertonte Heym-Texte.
Stefan Heym, einem der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts und dem vielleicht bekanntesten Sohn der Stadt, wird vom 12. bis 14. September ein Wochenende gewidmet. Die Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft hat dafür ein Programm auf die Beine gestellt. Es beginnt am Freitag 11 Uhr mit einem Rundgang auf den Spuren Heyms. Treff ist...
