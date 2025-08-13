Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Randy Fischer und Janine Schlimpert vor dem Flughafengebäude. An dieser Stelle wird der Kiosk des Unwissens aufgestellt.
Randy Fischer und Janine Schlimpert vor dem Flughafengebäude. An dieser Stelle wird der Kiosk des Unwissens aufgestellt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: In diesem Kiosk gibt es ab Samstag Heckert-Geschichten zu kaufen
Von Adam Schwedhelm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Pop-up-Laden „Kiosk des Unwissens“ bietet für drei Wochen Programm aus Musik, Basteln, Literatur und Trödel. Außerdem entsteht eine interaktive Heckert-Karte – von Anwohnern für Touristen.

Das alte Flughafengebäude mit seinen roten Torbögen ist ein Hingucker. Im Alltag vor allem das Hinweisschild zum Supermarkt. Daneben führt der Fußweg von der Tramstation „Ikarus“ Richtung Plattenbausiedlung. Janine Schlimpert verbindet mit dem Heckert: „Hohe Wohnqualität. Es ist grün. Es gibt alles, was es braucht.“ Nur keine Orte,...
