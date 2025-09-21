Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lichtkunst an der Schloßkirche, dem Museum und dem Schornstein.
Lichtkunst an der Schloßkirche, dem Museum und dem Schornstein. Bild: Matthias Zwarg/Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitz leuchtet nicht nur bei „Light our Vision“: Wo es das ganze Jahr über Lichtkunst in der Stadt gibt
Redakteur
Von Jens Kassner
Das Lichtfestival lässt zum dritten Mal die Stadt für einige Tage erstrahlen. Doch es gibt das ganze Jahr über Lichtkunst zu bewundern. In diesem Jahr sind gleich drei Arbeiten hinzugekommen.

Spätestens seit der Erfindung der elektrischen Beleuchtung gehört es zum Image großer Städte, abends im Lichterglanz zu erstrahlen. Neben der pragmatischen Straßenbeleuchtung prägt leuchtende Werbung wie auch das Anstrahlen wichtiger Bauwerke das Bild der Citys. Doch Licht wird auch schon lange für künstlerische Zwecke genutzt.
21.09.2025
2 min.
Was, wann, wo: Alles rund ums „Light our Vision“ in Chemnitz
Am „Marienplatz“ gibt es in diesem Jahr sieben Lichtinstallationen.
Zum dritten Mal steht das Lichtfestival „Light our Vision“ (LoV) an. Einen Tag länger, mehr Standorte. Ein Überblick.
Jens Kassner
16.06.2025
2 min.
„Fürchtet Euch nicht“: Ein Schriftzug am Chemnitzer Hauptbahnhof und was dahintersteckt
Was hinter dem Schriftzug am Hauptbahnhof steckt.
Schon seit einiger Zeit ist der Spruch „Fürchtet Euch nicht“ zu sehen. Nun leuchtet er des Nachts auch. Es soll ein Blick in die Vergangenheit, aber vor allem in die Zukunft sein.
Denise Märkisch
13:00 Uhr
3 min.
Box-Landesmeisterschaft: Gastgeber vom KSSV Zwickau freuen sich gleich über sieben Titel
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen.
Spannende Kämpfe und klare Urteile sah das Publikum am Wochenende in der Crossener Sporthalle. Nicht nur deshalb wurde das Turnier für die Ausrichter zum vollen Erfolg.
Udo Hentschel
13:00 Uhr
3 min.
Traumkulisse treibt diesen Fußball-Erzgebirgsligisten zu einem Traumspiel
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0.
Vor knapp 350 Zuschauern haben die Neudorfer Kicker einen der höchsten Siege in der Geschichte dieser Liga gefeiert. Am Ende wurde es gegen Königswalde sogar zweistellig.
Andreas Bauer
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
