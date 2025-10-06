Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Abschluss des Workshops führten die Teilnehmer eine Performance auf.
Zum Abschluss des Workshops führten die Teilnehmer eine Performance auf. Bild: Xcenter Nova Gorica
Zum Abschluss des Workshops führten die Teilnehmer eine Performance auf.
Zum Abschluss des Workshops führten die Teilnehmer eine Performance auf. Bild: Xcenter Nova Gorica
Chemnitz
Chemnitz: Nach der Kulturhauptstadt ist vor der Kulturhauptstadt
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Offiziell endet das Kulturhauptstadtjahr Ende November. Doch „Enter. Die junge Kulturregion Chemnitz“ nimmt erst an Fahrt auf. Unter anderem mit einem Kreativcamp für Jugendliche.

Das Erinnern sei ein Leitmotiv der Workshops gewesen, sagt Almut Röder. Sie war mit zwölf weiteren jungen Chemnitzern auf Initiative von „Enter“ für eine Woche in Nova Gorica, der slowenischen Kulturhauptstadt Europas 2025. Fragen wie „Was lehren uns die Erinnerungen?“ oder auch „Was sagen Erinnerungen darüber aus, wer wir sind?“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
26.09.2025
2 min.
Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz bald zu Ende: Kommt zum Schluss noch mal ein Knaller?
Es war ein sonniger Tag, der 18. Januar 2025, als Chemnitz 2025 begann. Nun ist es bald vorbei.
80.000 Menschen kamen zur großen Eröffnung am 18. Januar. Jetzt neigt sich Chemnitz 2025 dem Ende zu. Was zum Abschluss geplant ist und wo das Highlight stattfindet.
Susanne Kiwitter
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
31.08.2025
3 min.
„Hätten Sie sich das vorstellen können vor fünf Jahren?“ – Bischöfe beeindruckt vom Geist der Kulturhauptstadt
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte.
Rund 2000 Menschen kamen am Sonntag zum Gottesdienst auf dem Neumarkt. Ein Gast aus Italien berichtete, wie Kultur Grenzen zu überschreiten vermag.
Frank Hommel
Mehr Artikel