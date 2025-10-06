Chemnitz: Nach der Kulturhauptstadt ist vor der Kulturhauptstadt

Offiziell endet das Kulturhauptstadtjahr Ende November. Doch „Enter. Die junge Kulturregion Chemnitz“ nimmt erst an Fahrt auf. Unter anderem mit einem Kreativcamp für Jugendliche.

Das Erinnern sei ein Leitmotiv der Workshops gewesen, sagt Almut Röder. Sie war mit zwölf weiteren jungen Chemnitzern auf Initiative von „Enter“ für eine Woche in Nova Gorica, der slowenischen Kulturhauptstadt Europas 2025. Fragen wie „Was lehren uns die Erinnerungen?“ oder auch „Was sagen Erinnerungen darüber aus, wer wir sind?“...