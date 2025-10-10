Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
KoordinatorJörg Braune freut sich auf die Kollegen aus ganz Deutschland.
KoordinatorJörg Braune freut sich auf die Kollegen aus ganz Deutschland. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Radio T lädt zum Bundeskongress Freier Radios ein
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu den vielen Jahrestagungen und Kongressen, die wegen der Kulturhauptstadt in diesem Jahr in Chemnitz stattfinden, gehört das Treffen der Freien Radios Ende Oktober.

Das Kürzel ZWCM steht für „Zukunftswerkstatt Community Medien“. Mit diesem auch nicht gerade selbsterklärenden Begriff ist das jährliche Treffen der in einem Bundesverband zusammengeschlossenen nichtkommerziellen Rundfunkinitiativen gemeint. 23 solcher Stationen haben sich angemeldet, um vom 30. Oktober bis 2. November in Chemnitz dabei zu...
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
4 min.
Chemnitz: Ein Bombenopfer kehrt nach 81 Jahren in sein Notquartier zurück
Peter und Christine Schmidt fühlen sich wohl in der Kulturhauptstadt.
Nicht zum ersten Mal besucht der Darmstädter Peter Schmidt Chemnitz. Dieses Mal ist die Kulturhauptstadt der Anlass. Mit der Region verbinden ihn traumatische Erlebnisse der Kindheit.
Jens Kassner
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
12:00 Uhr
3 min.
Chemnitz: Das geht auf keine Kuha!
Wird die Legacy signifikant aus bunten Blasen konstituiert?
Anglizismen, Fachbegriffen, Worthülsen: Jetzt, wo Chemnitz 2025 bald zu Ende ist, sollte auch der letzte Kulturhauptstädter verstanden haben, wie das Ungesehene über lila Pfade zur Legacy schippert. Eine Glosse für Fortgeschrittene.
Jens Kassner
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel