Chemnitz: Radio T lädt zum Bundeskongress Freier Radios ein

Zu den vielen Jahrestagungen und Kongressen, die wegen der Kulturhauptstadt in diesem Jahr in Chemnitz stattfinden, gehört das Treffen der Freien Radios Ende Oktober.

Das Kürzel ZWCM steht für „Zukunftswerkstatt Community Medien". Mit diesem auch nicht gerade selbsterklärenden Begriff ist das jährliche Treffen der in einem Bundesverband zusammengeschlossenen nichtkommerziellen Rundfunkinitiativen gemeint. 23 solcher Stationen haben sich angemeldet, um vom 30. Oktober bis 2. November in Chemnitz dabei zu...