Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Wuppertaler Auktionator Khalid Ouaakki in dynamischer Aktion.
Der Wuppertaler Auktionator Khalid Ouaakki in dynamischer Aktion. Bild: Andreas Seidel
Der Wuppertaler Auktionator Khalid Ouaakki in dynamischer Aktion.
Der Wuppertaler Auktionator Khalid Ouaakki in dynamischer Aktion. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Voller Bahnhof, volle Koffer, volle Kasse bei der Auktion von Fundsachen
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einer der Höhepunkte beim Chemnitzer Bahnhofsfest zur Feier von 200 Jahren Eisenbahn in Europa war die Versteigerung von Fundsachen auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein Besuch.

Der Auktionator kann im Gegenlicht der spätsommerlichen Sonne gar nicht gleich erkennen, woher dieses „Ja, hier!“ kam. Es ist die Frau im Imbissstand, die es gerufen hat auf die Frage, ob denn wirklich niemand dieses Rad haben wolle. Nun kann sie es für einen einzigen Euro hinter ihrem Kiosk zwischenparken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Was, wann, wo: Alles rund ums „Light our Vision“ in Chemnitz
Am „Marienplatz“ gibt es in diesem Jahr sieben Lichtinstallationen.
Zum dritten Mal steht das Lichtfestival „Light our Vision“ (LoV) an. Einen Tag länger, mehr Standorte. Ein Überblick.
Jens Kassner
13:00 Uhr
3 min.
EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug
Die EU-Kommission verlang von vier großen Online-Plattformen Auskünfte. (Symbolbild)
Apple, Google, Microsoft und Booking.com müssen der EU-Kommission offenlegen, wie sie Nutzer vor Betrug schützen. Folgen die nächsten Verfahren gegen Tech-Riesen?
13:00 Uhr
3 min.
Box-Landesmeisterschaft: Gastgeber vom KSSV Zwickau freuen sich gleich über sieben Titel
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen.
Spannende Kämpfe und klare Urteile sah das Publikum am Wochenende in der Crossener Sporthalle. Nicht nur deshalb wurde das Turnier für die Ausrichter zum vollen Erfolg.
Udo Hentschel
26.08.2025
3 min.
Fahrradfahrer unterwegs mit City-Bahn & Co.: Wohin mit den Rädern?
Manche Radfahrer sind in den Öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Rad angewiesen.
Fahrräder sind nach Rollstühlen und Kinderwagen oft das letzte Glied in der „Nahrungskette“ des ÖPNV. Wie ist die Radmitnahme geregelt? Und was stört eine Frau speziell in der Chemnitzer City-Bahn?
Jakob Nützler
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel