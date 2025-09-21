Chemnitz: Voller Bahnhof, volle Koffer, volle Kasse bei der Auktion von Fundsachen

Einer der Höhepunkte beim Chemnitzer Bahnhofsfest zur Feier von 200 Jahren Eisenbahn in Europa war die Versteigerung von Fundsachen auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein Besuch.

Der Auktionator kann im Gegenlicht der spätsommerlichen Sonne gar nicht gleich erkennen, woher dieses „Ja, hier!“ kam. Es ist die Frau im Imbissstand, die es gerufen hat auf die Frage, ob denn wirklich niemand dieses Rad haben wolle. Nun kann sie es für einen einzigen Euro hinter ihrem Kiosk zwischenparken.