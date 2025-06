Chemnitz: Wie Karl Marx jetzt zum Murmeln einlädt

In der Chemnitzer Tourist-Information gibt es ein neues Souvenir. Es lädt zum Rollen und Gedanken kreisen lassen ein. Auch Spielen ist Kultur.

Dass Kultur nicht nur Musik oder Malerei ist, sondern auch das Spielen mit Spielzeug dazu gehört, darauf will die kleine Rabensteiner Firma „Baumkinder“ gerade aufmerksam machen. Seit vier Jahren produziert das Start-up in einer Werkstatt in Burgstädt Spielzeug aus Holz. Hauptprodukt sind Murmelbahnen in verschiedenen Varianten und Größen....