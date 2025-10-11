Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aktuell das Besucherzentrum von Chemnitz 2025: der Saal der Hartmannfabrik. Hier bei einem Podium am Eröffnungswochenende im Januar. Bild: Johannes Richter/Archiv
Aktuell das Besucherzentrum von Chemnitz 2025: der Saal der Hartmannfabrik. Hier bei einem Podium am Eröffnungswochenende im Januar. Bild: Johannes Richter/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Wird in der Hartmannfabrik 2026 Theater gespielt?
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Festival „Theater der Welt“ wird Chemnitz zur internationalen Bühne. Jene Stadt, die kein richtiges Schauspielhaus mehr hat. Eine Ergänzung zum „Spinnbau“ scheint gefunden.

Die Theater Chemnitz werben schon dafür und kündigen auf ihrer Homepage für nächstes Jahr Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst in Chemnitz an. Es heißt „Theater der Welt“ und wird vom 15. Juni bis 5. Juli 2026 vermutlich noch einmal Kulturhauptstadt-Feeling in die Stadt zaubern. Offen ist...
