Chemnitz: Wird in der Hartmannfabrik 2026 Theater gespielt?

Chemnitz
Mit dem Festival „Theater der Welt“ wird Chemnitz zur internationalen Bühne. Jene Stadt, die kein richtiges Schauspielhaus mehr hat. Eine Ergänzung zum „Spinnbau“ scheint gefunden.
Die Theater Chemnitz werben schon dafür und kündigen auf ihrer Homepage für nächstes Jahr Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst in Chemnitz an. Es heißt „Theater der Welt“ und wird vom 15. Juni bis 5. Juli 2026 vermutlich noch einmal Kulturhauptstadt-Feeling in die Stadt zaubern. Offen ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.