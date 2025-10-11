Chemnitz: Wird in der Hartmannfabrik 2026 Theater gespielt?

Mit dem Festival „Theater der Welt“ wird Chemnitz zur internationalen Bühne. Jene Stadt, die kein richtiges Schauspielhaus mehr hat. Eine Ergänzung zum „Spinnbau“ scheint gefunden.

Die Theater Chemnitz werben schon dafür und kündigen auf ihrer Homepage für nächstes Jahr Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst in Chemnitz an. Es heißt „Theater der Welt“ und wird vom 15. Juni bis 5. Juli 2026 vermutlich noch einmal Kulturhauptstadt-Feeling in die Stadt zaubern. Offen ist... Die Theater Chemnitz werben schon dafür und kündigen auf ihrer Homepage für nächstes Jahr Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst in Chemnitz an. Es heißt „Theater der Welt“ und wird vom 15. Juni bis 5. Juli 2026 vermutlich noch einmal Kulturhauptstadt-Feeling in die Stadt zaubern. Offen ist...