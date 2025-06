Chemnitzer Festival inmitten von 1000 Garagen – aber mit Parkplatz-Problem: Drei Tage mit Kassetten-Disko, Duftbäumchen und Senf

„#3000 Garagen“-Festival: Am Wochenende wird der Garagenhof am Harthweg zum Festivalgelände. Das Programm ist wild. Und auch wenn es hier um Stellflächen für Autos und Mopeds geht, haben Besucher ein Problem. Es mangelt an Parkplätzen.

Kunst und Kultur kann und soll manchmal witzig sein. Hier eine kleine Randnotiz für das Garagenfestival: Von Freitag bis Sonntag findet es auf der Wiese zwischen dem Garagenhof Harthweg statt. 1000 Garagen gibt es hier. Die Nutzer und Nutzerinnen sind selbst Part des Festes. Es geht um Biografien, Hobby, Leben in Chemnitz. „#3000 Garagen“... Kunst und Kultur kann und soll manchmal witzig sein. Hier eine kleine Randnotiz für das Garagenfestival: Von Freitag bis Sonntag findet es auf der Wiese zwischen dem Garagenhof Harthweg statt. 1000 Garagen gibt es hier. Die Nutzer und Nutzerinnen sind selbst Part des Festes. Es geht um Biografien, Hobby, Leben in Chemnitz. „#3000 Garagen“...