Chemnitzer Hutfestival: Wie geht es den verletzten Akrobaten?

Mehr als 100.000 Menschen haben am Wochenende das Hutfestival besucht. Bei einem Auftritt verletzten sich aber zwei Trampolin-Springer aus Belgien.

Das Hutfestival in der Chemnitzer Innenstadt ist Geschichte. 105.000 Menschen waren gekommen, um die Straßenkünstler, Akrobaten, Clowns und Musiker zu bestaunen. Das Festival war unterm Strich also ein voller Erfolg – mit zwei Wermutstropfen. Zum einen hatten sich am Samstagnachmittag zwei der drei Trampolin-Springer TNT-Show bei einem ihrer...