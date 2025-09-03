Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das pink dargestellte Schrumpfen der palästinensischen Bevölkerung in Israel im Kunstwerk von Luke Carter wird als manipulativ kritisiert, weil es Fakten weglässt. Doch lassen auch die Kritiker jüngste Fakten weg.
Das pink dargestellte Schrumpfen der palästinensischen Bevölkerung in Israel im Kunstwerk von Luke Carter wird als manipulativ kritisiert, weil es Fakten weglässt. Doch lassen auch die Kritiker jüngste Fakten weg.
Kultur
Chemnitzer Ibug entzündet Debatte: Zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus
Redakteur
Von Jens Eumann
Die Vorwürfe des Antisemitismus lassen die Macher des Kunstfestivals Ibug nicht kalt. Kritisierte Kunstwerke wurden vorerst abgehängt. Die Kritiker um den Chemnitzer Matheprofessor Vladimir Shikhman sandten ihren Protest unterdessen nicht nur zur Ibug, sondern auch an Antisemitismuswächter bei Bund und Freistaat sowie an die „Freie Presse“. Was steht im Protestbrief, was nicht?

Was zum Abschluss der Chemnitzer Ibug am Wochenende gezeigt wird, ist noch unklar. Es stehen Experteneinschätzungen aus, sagte Ibug-Chef Martin Langhof der „Freien Presse“ am Mittwoch. Angefragt war auch Peter Jelavich, Professor für Europäische Geschichte an der Johns Hopkins University in den USA, der sich im Gremium zur fachlichen...
Mehr Artikel