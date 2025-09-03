Chemnitzer Ibug entzündet Debatte: Zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus

Kultur
Die Vorwürfe des Antisemitismus lassen die Macher des Kunstfestivals Ibug nicht kalt. Kritisierte Kunstwerke wurden vorerst abgehängt. Die Kritiker um den Chemnitzer Matheprofessor Vladimir Shikhman sandten ihren Protest unterdessen nicht nur zur Ibug, sondern auch an Antisemitismuswächter bei Bund und Freistaat sowie an die „Freie Presse“. Was steht im Protestbrief, was nicht?
Was zum Abschluss der Chemnitzer Ibug am Wochenende gezeigt wird, ist noch unklar. Es stehen Experteneinschätzungen aus, sagte Ibug-Chef Martin Langhof der „Freien Presse“ am Mittwoch. Angefragt war auch Peter Jelavich, Professor für Europäische Geschichte an der Johns Hopkins University in den USA, der sich im Gremium zur fachlichen...
