Chemnitzer Klinik mit Geschichte: Erinnerungen an ein verschwundenes Krankenhaus

In einem Lost Place unweit des Chemnitzer Stadtparks findet das Kunstfestival Ibug statt. Über Generationen hinweg wurden dort Patienten behandelt. Dabei war der Bau gar nicht dafür gedacht.

Wer in Karl-Marx-Stadt als Kind Probleme mit den Mandeln hatte, der hat vermutlich keine allzu guten Erinnerung an diesen Ort. Oft half nur ein chirurgischer Eingriff – OP, Bettruhe auf Station, der Stadtpark in Sichtweite. Im Sommer prasselte die Sonne gnadenlos in die Patientenzimmer, draußen rumpelten die Autos über die Karl-Winter-Straße,... Wer in Karl-Marx-Stadt als Kind Probleme mit den Mandeln hatte, der hat vermutlich keine allzu guten Erinnerung an diesen Ort. Oft half nur ein chirurgischer Eingriff – OP, Bettruhe auf Station, der Stadtpark in Sichtweite. Im Sommer prasselte die Sonne gnadenlos in die Patientenzimmer, draußen rumpelten die Autos über die Karl-Winter-Straße,...