Das Kunstfestival Ibug gastiert im einstigen Krankenhaus an der Scheffelstraße. Auch Prof. Dr. Mathias Hänel war dort einst als junger Arzt tätig.
Das Kunstfestival Ibug gastiert im einstigen Krankenhaus an der Scheffelstraße. Auch Prof. Dr. Mathias Hänel war dort einst als junger Arzt tätig. Bild: Ulf Dahl, Kittel/Klinikum
Chemnitz
Chemnitzer Klinik mit Geschichte: Erinnerungen an ein verschwundenes Krankenhaus
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Lost Place unweit des Chemnitzer Stadtparks findet das Kunstfestival Ibug statt. Über Generationen hinweg wurden dort Patienten behandelt. Dabei war der Bau gar nicht dafür gedacht.

Wer in Karl-Marx-Stadt als Kind Probleme mit den Mandeln hatte, der hat vermutlich keine allzu guten Erinnerung an diesen Ort. Oft half nur ein chirurgischer Eingriff – OP, Bettruhe auf Station, der Stadtpark in Sichtweite. Im Sommer prasselte die Sonne gnadenlos in die Patientenzimmer, draußen rumpelten die Autos über die Karl-Winter-Straße,...
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
18:07 Uhr
7 min.
Ibug startet in der Kulturhauptstadt: Ein Lost Place mit Nashorn, Krieg und Plasteschnüren
Tiere findet man auf der diesjährigen Ibug sehr viele, darunter dieses Nashorn von Martin von Lossa aus Leipzig.
Am Freitag startet die 20. Ausgabe des Festivals für urbane Kunst in einem ehemaligen Krankenhaus in Chemnitz. Was auffällt: Diese Ibug ist groß, wild und politisch. Es gibt harte Botschaften, massenhaft Tiere, aber auch farbgewaltige Leichtigkeit.
Katharina Leuoth
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
15.08.2025
4 min.
Chemnitzer Feuerwache im Miniaturformat: Hier entsteht das wohl kleinste Projekt zur Kulturhauptstadt
Siegfried Künzel, Steffen Haupt, Ulf Wilhelm, Steffen Grünes und Stefan Wagner (von links) vor dem noch nicht ganz fertigen Modell der Chemnitzer Feuerwache 1.
Anfangs waren zwei Chemnitzer Sammler nur auf der Suche nach einer passenden Kulisse zur Präsentation ihrer vielen Feuerwehr-Modellfahrzeuge. Dank zahlreicher Unterstützer wird nun etwas Großes daraus. Mit Action auf Knopfdruck.
Michael Müller
Mehr Artikel