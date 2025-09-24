Chemnitzer Kunstprojekt in der Ukraine: „Ich komme in dem Land an meine Grenzen“

Chemnitz. Benjamin Gruner vom „Spinnerei“-Verein in Chemnitz hat eine Ausstellung mit deutschen und ukrainischen Künstlern in Iwano-Frankiwsk mitorganisiert. Die Vernissage wurde vom Krieg eingeholt – einer der Künstler starb kurz zuvor als Soldat. Im Interview erzählt Benjamin Gruner, warum ihn Besuche in der Ukraine an seine Grenzen bringen, warum er trotzdem hinfährt und was Kunst im Krieg mit Menschen macht.

Freie Presse: Sie sind kürzlich aus der ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk zurückgekommen, wo Sie die Ausstellung von deutschen und ukrainischen Künstlern mit kuratieren. Was treibt Sie an, in ein Land zu fahren, in dem Krieg herrscht? Freie Presse: Sie sind kürzlich aus der ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk zurückgekommen, wo Sie die Ausstellung von deutschen und ukrainischen Künstlern mit kuratieren. Was treibt Sie an, in ein Land zu fahren, in dem Krieg herrscht?