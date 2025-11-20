Chemnitzer Maker-Advent gewinnt Deutschen Tourismuspreis 2025

Der erste Platz des Tourismuspreises geht dieses Jahr in die Kulturhauptstadt. Was die Jury überzeugte.

Der Deutsche Tourismuspreis geht dieses Jahr nach Chemnitz: Die Initiative Maker-Advent sicherte sich den ersten Platz. Das teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit. Der Preis wurde Mittwochabend in Saarbrücken verliehen.