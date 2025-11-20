Chemnitzer Maker-Advent gewinnt Deutschen Tourismuspreis 2025

Chemnitz
Der erste Platz des Tourismuspreises geht dieses Jahr in die Kulturhauptstadt. Was die Jury überzeugte.
Der Deutsche Tourismuspreis geht dieses Jahr nach Chemnitz: Die Initiative Maker-Advent sicherte sich den ersten Platz. Das teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit. Der Preis wurde Mittwochabend in Saarbrücken verliehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.