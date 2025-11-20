Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ernesto Uhlmann
Dass der Maker-Advent mehr ist als Weihnachtskonsum, überzeugte die Jury. Bild: Ernesto Uhlmann
Chemnitz
Chemnitzer Maker-Advent gewinnt Deutschen Tourismuspreis 2025
Redakteur
Von Nicole Jähn
Der erste Platz des Tourismuspreises geht dieses Jahr in die Kulturhauptstadt. Was die Jury überzeugte.

Der Deutsche Tourismuspreis geht dieses Jahr nach Chemnitz: Die Initiative Maker-Advent sicherte sich den ersten Platz. Das teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit. Der Preis wurde Mittwochabend in Saarbrücken verliehen.
Mehr Artikel