Chemnitzer Walk of Fame ehrt zwei bedeutende Männer

An Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro und Concertina-Erfinder Carl Friedrich Uhlig erinnern nun Gedenkplatten. Den einen kannten viele noch persönlich, der andere war in Vergessenheit geraten.

Es ist ein humorvoller Satz von Hartwig Albiro, an den sich die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky erinnert: „Ich bin immer gerne dabei, wenn es gilt, mich zu ehren“, hatte der frühere Schauspieldirektor zu seinem 90. Geburtstag gesagt. Das hat für diese Ehrung, die ihm an diesem Sonntag zuteil wird, nicht mehr geklappt....