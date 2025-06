„Das Bildnis des Dorian Gray“ als Sommerschauspiel in Chemnitz: Grusel für die Provinz?

Im Kuha-Jahr bringt das Schauspiel Chemnitz neben dem traditionellen Familienstück mit „Das Bildnis des Dorian Gray“ auch eine eigene Produktion fürs erwachsene Publikum auf die Küchwaldbühne.

Bei Tageslicht wirkt die Kulisse gar nicht schauerlich. Eher ein bisschen kitschig-provinziell, als würde man gleich einer Aufführung der lokalen Theatergruppe bei den Burgfestspielen in Karlburg am Main beiwohnen. Das weite Zuschauerrund der Küchwaldbühne ist trotz des Premierenabends nur in seinem Zentrum wirklich gut gefühlt. Das Spiel...