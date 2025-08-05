Das Buch mit der bunten Esse: Wo Lauterbach und Kretschmer in Chemnitz mit „Glück auf“ grüßen

Vertreter der Steiermärkischen Landesregierung haben sich ins Kulturhauptstadtbuch eingetragen. Und dabei Gemeinsamkeiten zwischen Graz und Chemnitz entdeckt.

Patrick Schnabel muss nicht lange überlegen, was er in das Buch mit der bunten Esse am Rücken schreiben soll: „Chemnitz, wer hätte das gedacht“, steht dort nun aus der Feder des Leiters der Steiermärkischen Landeskulturabteilung. Der Satz kam ihm beim Besuch von Chemnitz in den Sinn. Erstens, weil er passe, und zweitens, weil es das Motto...