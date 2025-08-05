Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Evelyn Kometter, Dagmar Ruscheinsky, Patrick Schnabel mit Kulturhauptstadtbuch.
Evelyn Kometter, Dagmar Ruscheinsky, Patrick Schnabel mit Kulturhauptstadtbuch.
Chemnitz
Das Buch mit der bunten Esse: Wo Lauterbach und Kretschmer in Chemnitz mit „Glück auf“ grüßen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertreter der Steiermärkischen Landesregierung haben sich ins Kulturhauptstadtbuch eingetragen. Und dabei Gemeinsamkeiten zwischen Graz und Chemnitz entdeckt.

Patrick Schnabel muss nicht lange überlegen, was er in das Buch mit der bunten Esse am Rücken schreiben soll: „Chemnitz, wer hätte das gedacht“, steht dort nun aus der Feder des Leiters der Steiermärkischen Landeskulturabteilung. Der Satz kam ihm beim Besuch von Chemnitz in den Sinn. Erstens, weil er passe, und zweitens, weil es das Motto...
08.08.2025
2 min.
Simson-Treffen: Heimatverein Arras legt nach
Mit einem sogenannten Krause-Duo waren Fans aus Zetteritz angereist.
Nach dem überwältigenden Erfolg vom vergangenen Jahr setzen die Macher noch eins drauf und lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.
Marion Gründler
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
29.07.2025
3 min.
Kulturhauptstadt-Volunteers treffen Ministerin: „Ein Ehrenamt zu haben, sollte Normalität sein“
Staatsministerin Christiane Schenderlein (Mitte) mit Volunteers. Links neben ihr: Dörte Kopke.
Über 1000 freiwillige Helfer hat die Kulturhauptstadt. Manche leben in Dresden oder starteten ganz eigene Projekte für 2025. Der neuen Ehrenamtsministerin haben sie von ihrem Engagement berichtet.
Jana Peters
06.08.2025
4 min.
Besucher-Boom: Chemnitzer Museen spüren „knallharten“ Kulturhauptstadt-Effekt
Im Industriemuseum zieht auch die Ausstellung „Fit, eine sächsische Erfolgsgeschichte“ viele Besucher an.
Bis zu 100 Prozent mehr Gäste verzeichnen die Museen. Zum Teil ist das deutlich mehr, als die Macher zu hoffen gewagt hatten.
Jana Peters
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
Mehr Artikel