„Das ist Werbung für das Erzgebirge“: Klein und Groß fasziniert vom Europäischen Spielzeugmacherfestival in Seiffen

Aus Lost Place wird Festivalbühne: Das frühere Erlebnisbad und das benachbarte Haus des Gastes verwandeln sich für ein Wochenende in einen großen Spielplatz. Der zieht nicht nur Kinder in seinen Bann.

Anna und Markus Hirsch sind erst wenige Stunden im ehemaligen Seiffener Erlebnisbad unterwegs und schon begeistert. „Die Location ist ziemlich cool", finden die beiden. Extra wegen des Europäischen Spielzeugmacherfestivals sind sie aus Machern bei Leipzig ins Erzgebirge gereist. „Wir mögen Holzspielzeug. Das, was hier geboten wird, ist mit...