Das Kreuz von Karl-Marx-Stadt? Kann eigentlich nur Kraftklub sein!

Spektakulär-geheimnisvolle „Kunstaktion“ in der City der Kulturhauptstadt enthüllt „Sterbe-Countdown“: Was passiert am Mittwoch um 21.15 Uhr?

Erst rollte ein großer Kran an, und kurz darauf hatte am Montag Vormittag die Stadthalle Chemnitz eine garstige neue Krone. „Sterben in Karl-Marx-Stadt" steht da als Rätsel in Riesenlettern - samt einem Countdown, der Mittwoch um 21.15 Uhr abläuft.