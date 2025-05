Das Mozartfest der Kulturhauptstadt: Wenn Kinder ihre erste Geige spielen

Am Wochenende wurde das diesjährige Sächsische Mozartfest eröffnet – mit einem großen Konzert und vielen kleinen Gästen.

Mit zahlreichen großen und kleinen Gästen wurde am Wochenende das diesjährige Sächsische Mozartfest in Chemnitz eröffnet. Standen am Freitag beim Eröffnungskonzert die Erwachsenen im Mittelpunkt, so waren es am Samstag die Kinder, die auf den Klangpfaden Mozarts wandelten.