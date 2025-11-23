Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen. Bild: Tillmann Wegner/Archiv
Ulf Bohmann hat sich aus soziologischer Perspektive intensiv mit dem Prozess der Kulturhauptstadt befasst.
Ulf Bohmann hat sich aus soziologischer Perspektive intensiv mit dem Prozess der Kulturhauptstadt befasst. Bild: Jacob Mueller
Die Demonstration am Eröffnungstag blieb der einzige Störversuch Rechtsradikaler.
Die Demonstration am Eröffnungstag blieb der einzige Störversuch Rechtsradikaler. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen. Bild: Tillmann Wegner/Archiv
Ulf Bohmann hat sich aus soziologischer Perspektive intensiv mit dem Prozess der Kulturhauptstadt befasst.
Ulf Bohmann hat sich aus soziologischer Perspektive intensiv mit dem Prozess der Kulturhauptstadt befasst. Bild: Jacob Mueller
Die Demonstration am Eröffnungstag blieb der einzige Störversuch Rechtsradikaler.
Die Demonstration am Eröffnungstag blieb der einzige Störversuch Rechtsradikaler. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.

Nach dem turbulenten Auftakt der Kulturhauptstadt am 18. Januar mit einer Demonstration von Rechtsradikalen in der Innenstadt und einer deutlich größeren Gegendemonstration wurde konträr diskutiert, wie politisch das Programm des Großereignisses denn sei beziehungsweise sein müsse. Vor allem Akteure aus der Kulturszene bemängelten eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
4 min.
Ende der Mega-Schau in Chemnitz: Der „Schrei“ auf den letzten Pfiff
Daniela, Gisela und Heidi Zimmermann (von links) haben es noch geschafft, die Ausstellung zu sehen.
Nach knapp drei Monaten geht die Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ zu Ende, ohne Chance auf Verlängerung. Viele Interessenten nutzen die Gelegenheit, die Ausstellung am letzten Tag zu sehen.
Jens Kassner
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
07:47 Uhr
2 min.
Thomas Müller steht mit Vancouver im Playoff-Halbfinale
Thomas Müller setzte sich mit Vancouver gegen Los Angeles durch.
Thomas Müller ist nur noch zwei Siege von der Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Liga entfernt. Mit Vancouver gelang dem Weltmeister von 2014 ein Viertelfinalsieg gegen Los Angeles.
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
10.11.2025
4 min.
„Politische Bildung in Chemnitz mittelfristig gesichert“: Christine von Brühl über ihr Kulturhauptstadtjahr
Christine von Brühl leitet das Chemnitzer Büro der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.
Chemnitz 2025 ist bald zu Ende. Zur Bilanz wird auch die Frage wieder auftauchen, ob das Kulturhauptstadtjahr politisch genug war. Im Projektbüro der Landeszentrale für politische Bildung hinter dem Nischel hat man dazu Zahlen.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel