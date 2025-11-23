„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein

Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.

Nach dem turbulenten Auftakt der Kulturhauptstadt am 18. Januar mit einer Demonstration von Rechtsradikalen in der Innenstadt und einer deutlich größeren Gegendemonstration wurde konträr diskutiert, wie politisch das Programm des Großereignisses denn sei beziehungsweise sein müsse. Vor allem Akteure aus der Kulturszene bemängelten eine... Nach dem turbulenten Auftakt der Kulturhauptstadt am 18. Januar mit einer Demonstration von Rechtsradikalen in der Innenstadt und einer deutlich größeren Gegendemonstration wurde konträr diskutiert, wie politisch das Programm des Großereignisses denn sei beziehungsweise sein müsse. Vor allem Akteure aus der Kulturszene bemängelten eine...