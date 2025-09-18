„Dass es teuer wird, wussten wir schon vorher“: Die LOV-Macherinnen zur Kritik an den Plänen für eine Niners-Halle

Chemnitz. Eine Debatte über Stadtinhalte ist für Linda Hüttner und Claudia Fischer das Ziel beim 3. „Light our Vision“. Die Architektinnen gehören zu den Initiatoren, die 2024 die Vision von einer Sport- und Kultur-Halle hinter der Parteifalte angeschoben haben. Nach Euphorie schlägt ihnen nun Skepsis entgegen. Ihre Antwort dazu.

Freie Presse: Frau Hüttner, Frau Fischer, zum dritten Mal laden sie vom 24. bis 27. September zum „Light our Vision" in die Chemnitzer City. Diesmal reduzierter als beim zweiten Mal, aber mit noch stärkerem Fokus auf die Brache hinter der „Parteifalte" und die Frage, wie man diese entwickeln könnte. Was ist Ihr Ziel? ...