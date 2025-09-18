Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Plädieren für mehr Mut und Masterplan bei der Umsetzung von Städtebau-Visionen in Chemnitz: Linda Hüttner (l.) und Claudia Fischer.
Plädieren für mehr Mut und Masterplan bei der Umsetzung von Städtebau-Visionen in Chemnitz: Linda Hüttner (l.) und Claudia Fischer. Bild: A. Seidel
Plädieren für mehr Mut und Masterplan bei der Umsetzung von Städtebau-Visionen in Chemnitz: Linda Hüttner (l.) und Claudia Fischer.
Plädieren für mehr Mut und Masterplan bei der Umsetzung von Städtebau-Visionen in Chemnitz: Linda Hüttner (l.) und Claudia Fischer. Bild: A. Seidel
Chemnitz
„Dass es teuer wird, wussten wir schon vorher“: Die LOV-Macherinnen zur Kritik an den Plänen für eine Niners-Halle
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Eine Debatte über Stadtinhalte ist für Linda Hüttner und Claudia Fischer das Ziel beim 3. „Light our Vision“. Die Architektinnen gehören zu den Initiatoren, die 2024 die Vision von einer Sport- und Kultur-Halle hinter der Parteifalte angeschoben haben. Nach Euphorie schlägt ihnen nun Skepsis entgegen. Ihre Antwort dazu.

Freie Presse: Frau Hüttner, Frau Fischer, zum dritten Mal laden sie vom 24. bis 27. September zum „Light our Vision“ in die Chemnitzer City. Diesmal reduzierter als beim zweiten Mal, aber mit noch stärkerem Fokus auf die Brache hinter der „Parteifalte“ und die Frage, wie man diese entwickeln könnte. Was ist Ihr Ziel? ...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
15.09.2025
4 min.
Architektonische Visionen für Chemnitz: Von einer unterirdischen Niners-Halle bis zu Zeltdächern wie in München
Mitorganisatior Mario Friedrich ist mit der Resonanz auf die Wettbewerbsausschreibung zufrieden.
Die Fläche hinter dem als „Parteifalte“ bekannten Behördengebäude ist eine offene Wunde mitten in der Stadt. Studenten aus ganz Deutschland haben bei einem Ideenwettbewerb für den „Marienplatz“ ihre Vorstellungen eingereicht.
Jens Kassner
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
06.09.2025
6 min.
Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen
Trotz bester Innenstadtlage wird die Fläche hinter der „Parteifalte“ bis heute nur als Parkplatz genutzt.
Für die Fläche hinter der „Parteifalte“ gab es schon Ideen, bis heute wird sie aber nur als Parkplatz genutzt. Eine Sport- und Kulturstätte an dieser Stelle könnte für Belebung sorgen, steht aber vor einigen Hürden.
Christian Mathea, Benjamin Lummer
Mehr Artikel