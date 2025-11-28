„Der Blick von außen hat uns gutgetan“: Oberbürgermeister Sven Schulze und seine „Chemnitz 2025“-Bilanz

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente.
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente. Bild: Toni Söll/Schulze privat
Hat „C the unseen“ funktioniert? „Chemnitz hat sich sicht- und spürbar verändert, ist sichtbarer geworden“, zieht Oberbürgermeister Sven Schulze zum Ende des Kulturhauptstadtjahres Bilanz.
Hat „C the unseen“ funktioniert? „Chemnitz hat sich sicht- und spürbar verändert, ist sichtbarer geworden“, zieht Oberbürgermeister Sven Schulze zum Ende des Kulturhauptstadtjahres Bilanz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
OB Sven Schulze hatte 2025 viele Kuha-Momente, nicht alle in Chemnitz. Hier am Purple-Path in seinem Heimatort Wechselburg.
OB Sven Schulze hatte 2025 viele Kuha-Momente, nicht alle in Chemnitz. Hier am Purple-Path in seinem Heimatort Wechselburg. Bild: Hösel/Archiv
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente.
Tausende pilgerten im August zu Bryan Adams an die Küchwaldbühne. Unter ihnen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das war einer seiner Kuha-Momente. Bild: Toni Söll/Schulze privat
Hat „C the unseen“ funktioniert? „Chemnitz hat sich sicht- und spürbar verändert, ist sichtbarer geworden“, zieht Oberbürgermeister Sven Schulze zum Ende des Kulturhauptstadtjahres Bilanz.
Hat „C the unseen“ funktioniert? „Chemnitz hat sich sicht- und spürbar verändert, ist sichtbarer geworden“, zieht Oberbürgermeister Sven Schulze zum Ende des Kulturhauptstadtjahres Bilanz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
OB Sven Schulze hatte 2025 viele Kuha-Momente, nicht alle in Chemnitz. Hier am Purple-Path in seinem Heimatort Wechselburg.
OB Sven Schulze hatte 2025 viele Kuha-Momente, nicht alle in Chemnitz. Hier am Purple-Path in seinem Heimatort Wechselburg. Bild: Hösel/Archiv
Chemnitz
„Der Blick von außen hat uns gutgetan“: Oberbürgermeister Sven Schulze und seine „Chemnitz 2025“-Bilanz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Eine sichtbare Stadt, weniger Nörgler, eine neue Arbeitskultur im Rathaus und ein ganz persönliches Kuha-Bild: Sven Schulze ist mit dem Kulturhauptstadtjahr zufrieden und hofft auf Geld, um das Geschaffene für Chemnitz in die Zukunft zu retten. Ein Interview auch über künftige Titel.

Freie Presse: Herr Schulze, wie fällt Ihre Kuha-Bilanz aus?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
22.11.2025
6 min.
Chemnitzer Hotel-Direktor über Kulturhauptstadtjahr: „Wir fahren jetzt nicht mit dem Ferrari vom Hof“
 4 Bilder
Eric Stahnke leitet seit elf Jahren das Hotel an der Oper. Vom Kulturhauptstadtjahr zeigt er sich enttäuscht.
Eric Stahnke leitet das „Hotel an der Oper“. Im Gespräch mit Benjamin Lummer und Christian Mathea sagt er, warum die gestiegenen Touristenzahlen in diesem Jahr nicht ausreichen, was ihn am Kuha-Jahr enttäuscht hat und was nun passieren müsste.
Benjamin Lummer, Christian Mathea
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
27.11.2025
18 min.
Kulturhauptstadt-Chef Stefan Schmidtke im Interview: „Wir werden 2026 in einer anderen Stadt leben“
„Man hat mich für diesen Job bekommen, weil es Chemnitz ist“: Stefan Schmidtke, Geschäftsführer der Kulturhauptstadt gGmbH, ist 2021 in die Stadt gekommen.
Stefan Schmidtke ist einer der führenden Köpfe hinter der Kulturhauptstadt. Wie hat er dieses Jahr erlebt? Was hätte er heute anders gemacht? Was wird bleiben?
Katharina Leuoth, Anne Lena Mösken
Mehr Artikel