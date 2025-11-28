„Der Blick von außen hat uns gutgetan“: Oberbürgermeister Sven Schulze und seine „Chemnitz 2025“-Bilanz

Chemnitz
Chemnitz. Eine sichtbare Stadt, weniger Nörgler, eine neue Arbeitskultur im Rathaus und ein ganz persönliches Kuha-Bild: Sven Schulze ist mit dem Kulturhauptstadtjahr zufrieden und hofft auf Geld, um das Geschaffene für Chemnitz in die Zukunft zu retten. Ein Interview auch über künftige Titel.
Freie Presse: Herr Schulze, wie fällt Ihre Kuha-Bilanz aus?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.