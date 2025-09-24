Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eginhartz Kanter mit seinen Lautsprechern in der Bazillenröhre (links). Die Insel von Danilo Milovanovic im Schloßteich (rechts).
Eginhartz Kanter mit seinen Lautsprechern in der Bazillenröhre (links). Die Insel von Danilo Milovanovic im Schloßteich (rechts). Bild: Christian Mathea
Eginhartz Kanter mit seinen Lautsprechern in der Bazillenröhre (links). Die Insel von Danilo Milovanovic im Schloßteich (rechts).
Eginhartz Kanter mit seinen Lautsprechern in der Bazillenröhre (links). Die Insel von Danilo Milovanovic im Schloßteich (rechts). Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Der Chemnitzer Schloßteich hat jetzt eine neue Insel und die Bazillenröhre 100 Stimmen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kunstaktion „Into the Dawn“ hat neue Spuren in der Innenstadt hinterlassen. Sie entstanden entweder mit der Hilfe von Chemnitzern oder sollen von ihnen genutzt werden.

Eine ganze Woche hatte Danilo Milovanovic aus Ljubljana in einem Hinterhof an der Hartmannstraße an seiner Insel gearbeitet. Unzählige Kunststoffboxen für die tragende Luft, darüber Schaumstoff und Sand für eine authentische Oberfläche.
