Damilo Milovanovic bei den letzten Handgriffen für seine Insel, die jetzt mitten im Schloßteich schwimmen soll. Noch hat das nicht geklappt. Beim Transport wurde die erste Version offenbar beschädigt.
Damilo Milovanovic bei den letzten Handgriffen für seine Insel, die jetzt mitten im Schloßteich schwimmen soll. Noch hat das nicht geklappt. Beim Transport wurde die erste Version offenbar beschädigt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Der Chemnitzer Schlossteich soll eine Insel bekommen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Obwohl es sich um eine Kunstaktion handelt, soll die schwimmende Plattform auch von Menschen genutzt werden. Der erste Versuch scheiterte allerdings. Eine andere Gruppe zeigte vorher, wie es gehen kann.

Eine ganze Woche hat Damilo Milovanovic aus Ljubljana in einem Hinterhof an der Hartmannstraße an seiner Insel gearbeitet. Unzählige Plastikboxen für die tragende Luft, darüber Schaumstoff und Sand für eine authentische Oberfläche.
