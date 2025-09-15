Der Doppel-Munch: Warum in Dresden bald die nächste Ausstellung zu dem Norweger ansteht

Die Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ in den Kunstsammlungen Chemnitz ist noch nicht mal richtig in der Halbzeit angekommen, da kündigen die Kunstsammlungen Dresden ebenfalls eine Munch-Schau an. Was steckt dahinter?

Wer von den Bildern des norwegischen Malerstars Edvard Munch nicht genug bekommen kann, ist in Sachsen offenbar goldrichtig. Derzeit strömen die Menschen in die Ausstellung „Edvard Munch. Angst", die am 10. August in den Kunstsammlungen Chemnitz als ein Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahres öffnete. Über 25.000 Besuche wurden bis vergangene...