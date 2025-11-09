Der große Tag: Wie ein Konzert zur Kulturhauptstadt Maßstäbe setzt und warum Musikmachen fetzt - fünf Musiker erzählen

Ein Festkonzert zur Kulturhauptstadt am 15. November in der Stadthalle Chemnitz setzt für die Amateure des Sächsischen Sinfonieorchesters Chemnitz Maßstäbe. Fünf Musizierende erzählen, warum - und weshalb sie überhaupt Musik machen.

Musikschulen sind Orte, an denen Musiker von morgen ausgebildet werden. Wenn man aber nicht gerade wie Mozart ein musikalisches Wunderkind ist, verstaubt mitunter das Instrument im Instrumentenkoffer. Denn Amateure, die Konzertinstrumente spielen, haben oft nur wenig Chancen, ihr Können zum Besten zu geben. Ein Orchester, das diesem Trend...