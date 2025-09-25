Der Kuha-Effekt: Industriemuseum Chemnitz vermeldet schon im Herbst Besucherrekord

Damit hätte selbst der Leiter des Museums nicht gerechnet. In dieser Woche kam die 100.000. Besucherin ins Haus. Viel früher als gedacht.

Ihr Name ist Pia Schneider. Mehr weiß man über die Frau, die jetzt eine kurze Berühmtheit erlangt, nicht. Aber: Sie ist die 100.000. Besucherin im Industriemuseum in diesem Jahr gewesen. Da wird in dem Haus an der Zwickauer Straße natürlich die Kamera gezückt und der Museumschef Jürgen Kabus kommt persönlich rum. Erst im August hatte Kabus...