Die Bergparade in Chemnitz zieht jährlich Tausende Besucher an. Am 29. November ist es wieder soweit.
Die Bergparade in Chemnitz zieht jährlich Tausende Besucher an. Am 29. November ist es wieder soweit. Bild: Ralf Jerke
Die Bergparade in Chemnitz zieht jährlich Tausende Besucher an. Am 29. November ist es wieder soweit.
Die Bergparade in Chemnitz zieht jährlich Tausende Besucher an. Am 29. November ist es wieder soweit. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Der letzte Monat Kulturhauptstadt 2025: Endspurt in Chemnitz
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im November gibt es noch einmal eine ganze Reihe an Höhepunkten, von Mode über Kunstprojekt bis klassisches Konzert auf Spitzenlevel.

Festival Fashion TEX: Das ist ein Festival für neue Trends und digitale Innovationen in der Mode- und Textilindustrie. Es findet am 6. und 7. November in „Die Fabrik“ an der Zwickauer Straße statt. Am Freitag, 7. November, findet um 20 Uhr eine Fashion-Show statt. Dabei werden Entwürfe von jungen Mode-Studenten aus ganz Europa gezeigt. Elf...
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
01.10.2025
4 min.
Oktober in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Von Laubhütte bis Poetry-Slam
„Tsirk Dobranotch“ ist ein Ensemble, das aus drei Zirkuskünstlern und der weltbekannten Klezmer-Band „Dobranotch“ besteht. Es spielt am 12. Oktober 15 Uhr im Stadthallenpark.
Die Kulturhauptstadt lässt auch im Herbst nicht nach. Im Oktober wird jüdische Kultur, Jugendkultur und Apfelkultur gefeiert. Der „Purple Path“ erhält Zuwachs.
Jana Peters
22.10.2025
4 min.
Kosmos, „Unseen Biennale“ und Kuha-Feeling: Was in Chemnitz nach 2025 kommen soll
So groß wie 2025 wird das Kosmos-Festival 2026 nicht werden. Aber es wird ein Festival geben.
Noch gut fünf Wochen, dann ist das Kulturhauptstadtjahr offiziell vorbei. Und dann? Geht es weiter. Anders, aber es gibt viele Ideen, wie die Stadt und die Region das Erbe erhalten wollen. Das sind die wichtigsten Eckpunkte.
Denise Märkisch
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
Mehr Artikel