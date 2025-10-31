Der letzte Monat Kulturhauptstadt 2025: Endspurt in Chemnitz

Im November gibt es noch einmal eine ganze Reihe an Höhepunkten, von Mode über Kunstprojekt bis klassisches Konzert auf Spitzenlevel.

Festival Fashion TEX: Das ist ein Festival für neue Trends und digitale Innovationen in der Mode- und Textilindustrie. Es findet am 6. und 7. November in „Die Fabrik“ an der Zwickauer Straße statt. Am Freitag, 7. November, findet um 20 Uhr eine Fashion-Show statt. Dabei werden Entwürfe von jungen Mode-Studenten aus ganz Europa gezeigt. Elf...