Deutscher Mühlentag: Die Rottluff-Mühle in Chemnitz macht mit

In der elterlichen Wohn-Mühle des berühmten Künstlers Karl Schmidt-Rottluff wurde einst Getreide gemahlen. Zum Deutschen Mühlentag gibt es dort frisch restaurierte alte Technik zu bestaunen. Was noch neu ist im Industriedenkmal.

Wenn zum Pfingstmontag in ganz Deutschland Mühlen ihre Pforten öffnen, ist die Wohn-Mühle von Karl Schmidt-Rottluff mit dabei. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher einen Blick in die denkmalgeschützte Mühle werfen. Erstmals seit längerer Zeit wird der historische Elektromotor aus dem Jahr 1922 wieder in Betrieb genommen. Dieser treibt einen...