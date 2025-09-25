Die Häuser von Chemnitz werden immer bunter: Schon wieder zwei neue Wandbilder entdeckt

Chemnitz
Während die Hallenkunst-Ausstellung in der Markthalle viele Besucher anzieht, geht das Wandbild-Programm mit Residenzkünstlern weiter. Zwei neue Murals sind gerade fertig geworden.
Eigentlich heißt sie Jasmin Siddiqui. Doch wie viele Künstler, die aus der Streetart kommen, benutzt sie ein Pseudonym. Hera nennt sie sich, so wie die Gattin des griechischen Götterchefs. Mehrere Jahre arbeitete Siddiqui zusammen mit Falk Lehmann unter dem Namen Herakut.
