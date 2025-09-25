Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Mural von Hera ist von der Karl-Liebknecht-Straße aus zu sehen.
Das Mural von Hera ist von der Karl-Liebknecht-Straße aus zu sehen. Bild: Hallenkunst
Das Mural von Hera ist von der Karl-Liebknecht-Straße aus zu sehen.
Das Mural von Hera ist von der Karl-Liebknecht-Straße aus zu sehen. Bild: Hallenkunst
Chemnitz
Die Häuser von Chemnitz werden immer bunter: Schon wieder zwei neue Wandbilder entdeckt
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Hallenkunst-Ausstellung in der Markthalle viele Besucher anzieht, geht das Wandbild-Programm mit Residenzkünstlern weiter. Zwei neue Murals sind gerade fertig geworden.

Eigentlich heißt sie Jasmin Siddiqui. Doch wie viele Künstler, die aus der Streetart kommen, benutzt sie ein Pseudonym. Hera nennt sie sich, so wie die Gattin des griechischen Götterchefs. Mehrere Jahre arbeitete Siddiqui zusammen mit Falk Lehmann unter dem Namen Herakut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Hallenkunst“ verlängert: Für immer zurück nach Chemnitz?
 10 Bilder
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main.
Schon 17.000 Besucher haben die Streetart-Ausstellung gesehen. Jetzt ist noch mehr Live-Programm geplant. Die Schau in der Chemnitzer Markthalle wird verlängert.
Adam Schwedhelm
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
28.08.2025
6 min.
Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.
Katharina Leuoth
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel